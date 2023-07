Agata Duda zaliczyła modową wpadkę? Ekspertka oceniła jej kreację: "Moim zdaniem to wygląda ŹLE" (ZDJĘCIA)

Agata Duda zaliczyła modową wpadkę? Ekspertka zwróciła uwagę na jeden szczegół

Agata Duda przywitała prezydenta Republiki Korei i jego małżonkę w dopasowanej, różowej sukience przed kolano i idealnie dopasowanych do niej szpilkach. Kreacja pierwszej damy Polski wyróżniała się nie tylko kolorem, ale również oryginalnym krojem i zdobieniami . Uwagę zwracały odznaczenia w okolicach biustu . Nie spodobały się one ekspertce, która w rozmowie z "Faktem" oceniła stylizację Dudy.

Na biuście kończą się zaszewki i one niestety robią takie purchle. Moim zdaniem to wygląda źle, ale jest to tylko i wyłącznie kwestia szycia, powinno być ono łagodniejsze. Upatrywałabym się tu drobnego błędu w sztuce krawieckiej. Niestety, często trudno tego uniknąć szyjąc z niektórych materiałów, szczególnie gładkich, mięsistych. Na tym różu to się szczególnie wybija. Nie każdy materiał zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli, a sztuka krawiectwa też jest trudną rzeczą. Szczególnie to krawiectwo na miarę, nawet najlepszemu może przytrafić się błąd - tłumaczyła stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro.