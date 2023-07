Światowe "power couples" integrują się na kolacji podczas szczytu NATO: Andrzej i Agata Dudowie, Zełenski i Macron z żonami (ZDJĘCIA)

Wilno będzie w najbliższym czasie politycznym epicentrum Europy, a wszystko z racji rozpoczętego wczoraj dwudniowego szczytu NATO. We wtorek w stolicy Litwy pojawiło się wielu światowych przywódców, którzy będą dyskutować o kluczowych sprawach z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie jest oczywiście szeroko komentowane przez media.

Szczyt NATO w Wilnie to jednak nie tylko okazja do rozmów na najwyższym szczeblu, lecz także do wspólnej integracji. 11 lipca miała miejsce oficjalna kolacja zorganizowana przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, na której pojawiły się "power couples" biorące udział w trwającym właśnie wydarzeniu.