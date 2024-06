Agata Duda zaskoczyła stylizacją na spotkaniu z przywódcą Chin. Postawiła na ASYMETRYCZNĄ kreację (ZDJĘCIA)

Mariola 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Przykro mi patrzeć, ilekroć widzę Dudową tandetną, zachowawczą i masakrującą swoją świetną figurę. To jest jej atut, długie i zgrabne nogi, talia i biust, przy tym harmonijne proporcje. Świetnie wyglądała onegdaj w białoczarnej szmizjerce, czy w krótkiej czarnej skórce na suwak - to jest jej styl! Dodać do tego nieco biżuterii, raz, a dobrze zmienić fryzurę (wszystko!), a makijaż oddać w ręce wizażystom. I - koniecznie! - afirmować własną kobiecość zamiast ją tłamsić.