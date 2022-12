Agata i Piotr Rubikowie już powitali NOWY ROK! Tak wyglądał ich sylwester w Australii (ZDJĘCIA)

Agata i Piotr Rubikowie pozostają aktywni w swoich mediach społecznościowych, w których to prezentują między innymi rodzinne wojaże. Jakiś czas temu małżeństwo wraz z córkami wybrało się do Australii, a konkretniej do Sydney, w którym to spędzili Święta Bożego Narodzenia. W wigilię rodzinka pochwaliła się wycieczką na jedną z popularnych plaż, a później relacjonowali już przygotowania do przyjęcia wigilijnego u przyjaciół. Agata pochwaliła się na swoim Instagramie, że sama również dołożyła cegiełkę do przygotowań wigilijnych, przygotowując hummus.