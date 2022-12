Tak wygląda posiadłość Agaty i Piotra Rubików: personalizowane dywaniki, ogromny basen i kącik do muzykowania (ZDJĘCIA)

Kalkulator 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Agata jest bardzo zarozumiala i wyniosla. Cirkawe czemu skoro jest panna nikt, a jedynym jej osiagnieciem jest bylo zrobienie za pietnascie trzecia przed facetem 2/10. Czego jak czego ale meza to jej nie mozna zazdroscic co najwyzej tych wakacji na Hawajach i w Australii oraz chaty w Wilanowie, no ale to nie jej tylko Rubika. Ale za sypianie z Rubikiem to nie jest tego warte, wolalabym sama zarobic niz zjechac kilka poziomow w dól i robic to z tak nieatrakcyjnym facetem. Nieatrakcyjny to wierny wg Agaty. Wybrala glowa.