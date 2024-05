EJ Johnson opuszcza klub w mini szortach i butach NA OBCASIE, prezentując zgrabne nogi (ZDJĘCIA)

Potomek gwiazdora NBA, 64-letniego obecnie Magica Johnsona , nie zdecydował się pójść w ślady sportowej legendy. Obrał typowo gwiazdorską ścieżkę kariery, zdobywając rozgłos w emitowanym do 2016 r. reality "Bogate dzieciaki z Beverly Hills". Pomimo wielu nieżyczliwych komentarzy na temat jego ekscentrycznych outfitów, zawsze znajduje oparcie w rodzicach , którzy dopingują go na każdym etapie działalności.

Wszystkiego najlepszego dla mojego syna, EJ! Kocham Twoje czyste serce i kreatywność! Żyj dalej swoją prawdą, to jest to, co kocham w Tobie najbardziej - napisał jego ojciec we wzruszającym poście z okazji 31. urodzin syna.