Agata Rubik odpowiada dociekliwej "fance", która pyta, kiedy wreszcie PÓJDZIE DO PRACY

Ja zawsze widziałam siebie jako kobietę "pracy". Jestem projektantem i dniami i nocami siedziałam nad projektami. Biuro później w domu. aż urodziłam dziecko i priorytety mi się zmieniły. 3 lata siedzę w domu i nie planuje wracać do pracy. Moja mama wysłała mnie dopiero do zerówki a później zresztą też nie poszła do pracy aż do 3 klasy podstawówki i miałam cudowne dzieciństwo. Mąż za to był jako 4 latek już wysłany do przedszkola i musiał być samodzielny...niestety odbiło to się na nim i wcale nie jest bardziej zaradny ode mnie która byłam wyręczana i nianczona. Ja też chcę być ze swoim dzieckiem jak najdłużej. Także rubikowa po to wyszła za Rubika by nie pracować i to wspaniałe dla dzieci! A zazdrośnice które muszą pracować wylewają na nią swój jad!