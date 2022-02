Agata Rubik POTWIERDZA, że planuje z Piotrem powiększyć rodzinę: "SZKODA TAKICH GENÓW"

Dzięki udziałowi w programie "Power Couple" Agata i Piotr Rubikowie zaliczyli triumfalny powrót do świata show biznesu. Ostatnimi czasy małżonków coraz częściej można spotkać na salonach, a media regularnie rozpisują się o ich poczynaniach. Rubikowie dbają o to, by tabloidom nie zabrakło materiałów z ich życia, dlatego starannie relacjonują codzienność w mediach społecznościowych.