Agata Rubik ogłasza, że "cudnie chudnie" i pokazała, ILE OBECNIE WAŻY (FOTO)

Agata Rubik pojawiła się wiele lat temu na obrzeżach polskiego show biznesu jako aspirująca modelka. Niedługo potem stała się muzą Piotra Rubika , do którego "hitów" klaskało niegdyś pół Polski. Choć czas leci nieubłaganie, a internauci nie dawali im szans, to ich małżeństwo wciąż trwa. Udział w "Power Couple" pokazał też najwyraźniej reklamodawcom, że nadal mają medialny potencjał.

Od czasu, gdy Agata Rubik i jej ukochany przypomnieli o sobie widzom, ich notowania ponownie poszły w górę. Jak to zwykle bywa, nie pozostało im więc nic innego, jak monetyzować czas i energię, którą wkładają teraz w relacjonowanie wspólnego życia na Instagramie. Pokaźne grono obserwujących skłania ich przy tym niekiedy do dość osobliwych wyznań.

Między kolejnymi reklamami odkurzacza i rodzinnym tańcowaniem do telefonu Agatka ogłosiła niedawno, że planuje przejść na dietę. Dla obserwujących celebrytki może to być temat dość drażliwy, bo między słowami miała niegdyś przyznać, że cierpiała na zaburzenia odżywania. Sam Piotr zapewniał jedynie, że szukanie pomocy to żaden wstyd i udało im się pokonać wszelkie trudności.