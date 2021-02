Agata Rubik sugeruje, że cierpiała na zaburzenia odżywiania? "Pożarłam tort w ukryciu w całości. Nie radziłam sobie"

Hmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Moja koleżanka ma bulimie od lat i z tego się raczej nie wychodzi wiec wcale bym się nie zdziwiła gdyby Agata dalej wymiotowała chociaż od czasu do czasu. No ale co się dziwić jak z każdej str słychać ze dziewczynki trzeba odchudzać bo szczególnie z nimi problem. Tak im klasa do głowy a potem się dziwią skąd depresje i zaburzenia odżywiania