Piotr i Agata Rubikowie walczą z rządową polityką przy fortepianie: "HEJ MATOŁY, OTWÓRZCIE SZKOŁY"

Najwyraźniej Agata Rubik wzięła sobie do serca komentarze internautów, którzy jasno dali do zrozumienia, że w jej sytuacji rozpacz jest co najmniej nie na miejscu. Kobieta postanowiła więc działać. Zaangażowała do pomocy męża - Piotra Rubika, i razem z nim nagrała muzyczną odezwę do rządzących. Poniżej przedstawiamy treść mało wybrednej piosenki.