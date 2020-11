Agata Rubik ZAŁAMANA zdalnym nauczaniem córek: "Nastąpiła TOTALNA DEZORGANIZACJA mojego życia"

Powiem Wam, że jestem wykończona. Ala właśnie skończyła szkołę, Helenka ma jeszcze 10 minut. Nastąpiła totalna dezorganizacja mojego życia. Jak to tak ma wyglądać, to ja nie chcę! A tak zupełnie na serio. Ja to ja. Podziwiam Was kobiety, które macie jedno lub więcej dzieci na nauczaniu online i same do tego zdalnie pracujecie. Nie zrobiłam nic z tego, co sobie zaplanowałam.