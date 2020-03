Agata Rubik cieszy się z kwarantanny z powodu koronawirusa: "CAŁY WAGON TYLKO DLA MAMY"

abcdefgh 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

A kiedy Ty Pudlu zrozumiesz, że dla niektórych żartowanie z tej całej sytuacji to sposób na radzenie sobie z nią? Czy wszyscy musimy wpaść w panikę i biec do Biedry po srajtaśmę???? Wtedy będzie ok? A moze jak umierać, to przynajmniej z uśmiechem na sutach!