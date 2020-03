Uzbrojony w gumowe rękawiczki i arafatkę Filip Chajzer chroni się przed koronawirusem

do księży 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Żądam zamknięcia wszystkich kościołów! Nie chcę żeby moje sąsiadki przywlokły tę zarazę do naszego domu. O zakupy to nas proszą, a potem idą modlić się do kościoła. Co za hipokryzja co za brak refleksji!