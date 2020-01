"Chajzerowanie" debiutuje w miejskim słowniku slangu. Jerzy Bralczyk komentuje: "To etycznie RYZYKOWNE"

Niestety kolejne wyskoki Filipa Chajzera i będące ich następstwem wpisy na Facebooku nie wpłynęły dobrze na to, jak postrzegają go widzowie. Na wypunktowanie wszystkich wpadek prezentera pokusił się jeden z polskich vlogerów , którego materiał przekroczył niedawno milion wyświetleń. Filmik zatytułowany Błędne Koło Filipa Chajzera zebrał też tysiące komentarzy, a nieprzychylne opinie szybko pojawiły się też na profilach Filipa w mediach społecznościowych. Od tego czasu dziennikarz zablokował możliwość komentowania swoich postów .

Materiał youtubera stał się też przyczynkiem do tego, aby w internetowym słowniku slangu pojawiło się wkrótce hasło "chajzerować". Jako jego definicję podano "zrobienie czegoś złego/żenującego/upokarzającego, a następnie próbowanie się wybielić innym, dobrym aktem". Nie trzeba chyba dodawać, że internauci bardzo szybko podchwycili to wyrażenie, przez co natychmiast zyskało na popularności. Wielu z komentujących twierdzi też, że "chajzerowanie" może za kilka miesięcy aspirować do miana... "młodzieżowego słowa roku".