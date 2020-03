Zainspirowany koronawirusem Baron zaleca: "Nie obarczaj się ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMOCJONALNĄ za coś, na co nie masz wpływu"

W trakcie samochodowej wyprawy do sklepu spożywczego do swoich fanów postanowił zaapelować także Aleksander Baron , były partner Julii Wieniawy, a obecnie rzekomy obiekt namiętności Blanki Lipińskiej .

Ludzie, nie dajcie się zwariować. Of course koronawirus istnieje i trzeba być uważnym, natomiast nie dajcie się zwariować. Moja pierwsza złota rada, którą stosuję sam od kilku sezonów: nie obarczaj się odpowiedzialnością emocjonalną za coś, na co nie masz wpływu. W związku z tym, jeżeli koronawirus będzie, to i tak będzie, a jeżeli nie będzie, to nie - zaapelował złotousty juror The Voice.