"Power Couple". Agata i Piotr Rubikowie główkują nad datą pierwszej wspólnej nocy: "Ty patrzyłaś tylko na jakieś BARA-BARA" (WIDEO)

Ja ich jakoś wcześniej nie lubiłam, ale akurat w tym programie są moim zdaniem całkiem spoko. W przeciwieństwie do większości tutaj nie uważam żeby ta różnica wieku była tak widoczna. On stara się do niej dopasować zamiast być starym pierdzielem. Też podoba mi się jej szczerość że pierwsza go pocałowała, najpierw poszli do łóżka a później dopiero padły wyznania miłości itp. Jest normalna, naturalna przy całym stresie związanym z programem tv.