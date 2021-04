"Power Couple". Przemoczona Agata Rubik WRZESZCZY na Piotra Rubika: "Dlaczego mnie nie obroniłeś?!" (WIDEO)

Mtr 14 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Co jak co ale inne pary niezależnie jak sobie poradzą z zadaniami to wspierają się, uśmiechają do siebie, jakieś przytulenie, buziak jednym słowem miłość a u Rubików tego nie ma. Jakby wziąć dwie obce sobie osoby z ulicy tak jest między nimi. A przynajmniej takie odnoszę wrażenie