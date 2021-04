Agata Rubik zdradza kulisy "Power Couple": "MIAŁO BYĆ W RPA. Wylądowaliśmy pod Wrocławiem"

Gracja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 122 15 Odpowiedz

Co to za Power COUPLE skoro to Rubik na wszystko robi a ona tylko siedzi nie gotuje, nie sprzata, jezykow nie zna, hobby nie ma, nawet dziecmi jej sie nie chce zajmowac. Zwykle utrzymanka nie moze byc czescia powercouple. Nie rozumiem co ona tam robi.