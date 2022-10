Agata Rubik pozuje z nowym pupilem i odpowiada na zarzuty internautki: "Szkoda, że wybraliście niebezpieczną krzyżówkę tylko dlatego, ŻE JEST MODA"

Nie mogę tego przeboleć, sorry. To taki psi niemowlak, tyle, co zabrany od mamy i już ma spać sam, daleko od was. Niestety mamy zupełnie inną wrażliwość na zwierzęta - kontynuowała.

Kontynuując dyskusję, wspomniana wcześniej internautka zapewniła, że nie pomyślała, iż szczeniakowi u Rubików mogłaby się dziać krzywda. Jak dodała, sama jest przyzwyczajona do spania razem z psami, dlatego też widok samotnej suczki celebrytki zwyczajnie pękało jej serce. W odpowiedzi Agata zdradziła, że w ich domu nie ma możliwości, by pupilka spała w łóżku. Zarówno celebrytka, jak i jedna z jej pociech cierpią bowiem na alergię.

Pani proroctwa są bezpodstawne. Wybraliśmy psa z wyjątkowej hodowli, skąd pochodzą tylko zdrowe, wielopokoleniowe labradoodle. Jestem jak najbardziej przeciwna miejscom, gdzie rozmnażane są psy wyłącznie dla zysku, gdzie hodowcy nie robią psom badań, przez co potem one chorują i cierpią. Miejsce, z którego jest nasz pies, nie jest takim miejscem. Nie wiem, czy labradoodle są modne, może mi Pani wierzyć lub nie, ale gdyby nie fakt, że to jedyny rodzaj psa (tak jak wspominałam, pochodzi on z renomowanej hodowli wielopokoleniowej, gdzie rodzaj "mieszanki" jest ściśle kontrolowany), z którym moja córka może funkcjonować bez lekarstw, to wzięłabym sobie do domu dużo mniejszego kompana - napisała w odpowiedzi.