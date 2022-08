Agata Rubik ZNÓW stara się udowodnić internautom, że wie, co to "prawdziwa praca": "PIENIĄŻKI wydaję głównie na podróże"

Mini 13 min. temu zgłoś do moderacji 13 6 Odpowiedz

To jest naprawdę przykre jacy ludzie są zazdrośni. Ja też nie pracuję. Wychowuję dzieci, a mąż zarabia wystarczająco. I chu...steczka komuś do tego. Jedni są szczęśliwi, albo i nie, że pracują, inni, że tego nie robią. Co mnie zaskakuje to nawet, że w mojej rodzinie są tacy cool by mi życie układali i wysłali do pracy. Fu.. K Off.