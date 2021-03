Agata Rubik wyznaje: "Mam to szczęście, że NIE PRACUJĘ"

Instagram to nie do końca prawdziwe życie. Wiele informacji przekazuję z dystansem do siebie i rzeczywistości. To nie jest prosty czas, ale radzimy sobie. Dla mnie najgorsze nie jest siedzenie w domu z dziećmi, ale to, że po 8 godzinach przed komputerem dzieci zmieniają się na gorsze. U młodszej córki widziałam złe efekty nauki online. Jako rodzice mamy teraz dużo więcej na głowie. Mam to szczęście, że nie pracuję i jestem w stanie to pogodzić.