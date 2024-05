Marcin Hakiel z córką i ukochaną Dominiką relaksują się w Sopocie, pałaszując gofry i lody (ZDJĘCIA)

Masakra 41 min. temu zgłoś do moderacji 34 5 Odpowiedz

Czy wy jestescie normalni, zeby wypisywac takie komentarze typu: w koncu ma mame?! To tylko i wylacznie dotyka tego dzieciaka. Ludzie maja teraz zero skrupulow. Zolc wylewa sie uszami. Co sie stalo z tym narodem?!