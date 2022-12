Agata i Piotr Rubikowie relacjonują luksusowy lot do Sydney: prywatne kabiny, prysznic i bilety za prawie 100 TYSIĘCY

Universe 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem tego!. Może ktoś mi to wytłumaczy co oprócz pieniądza decyduje o takim zachowaniu. Ludzie borykają się z problemami, nie maja co jeść, organizują zbiórki, jest wojna a ci pokazują co jedzą i w jakiej łazience biorą prysznic. Pani Agato, Panie Piotrze może z takim samym zaangażowaniem wesprzecie Państwo jakaś zbiórkę lub akcje charytatywna?. Nie twierdze ze tego nie robicie , może robicie, ale takie akcje dobroczynne wymagają rozgłosu i pokazywania żeby zachęcić innych do pomocy i chwalić się nimi. A wy toalety odbiorcą pokazujecie. Po co? Jaki jest cel?