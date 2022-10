Agata i Piotr Rubikowie świętują rocznicę PIERWSZEGO POCAŁUNKU: wspominki, kwiaty i... wołowe penisy! (FOTO)

Milena 52 min. temu zgłoś do moderacji 131 29 Odpowiedz

Akurat pani Agata trafila na dobrego meza, i z tego co czytalam, zarabia na ig i cos robi, ale a ile jest kobiet, ktorym sie nie chce zadbac o wlasne finanse, myslac naiwnie, ze to maz ma na nie zarabiac, a potem, jesli malzonek okaze sie psychopata, to wowczas musza niesc ten krzyz do konca zycia. Na poczatku zawsze jest cudownie, wrecz bajkowo i kobiety mowia sobie, ze to jest niemozliwe, aby ich wybranek moglby okazac sie zupelnie kims innym. Jestem w szoku ile kobiet uwaza za normalne, ze mozna siedziec w domu latami, nawet wtedy gdy dzieci juz sa w wieku przedszkolnym albo nawet i chodza juz do szkoly. Moje dziecinstwo przypadlo na lata 70 i 80. Moja mama, zawsze pracowala z przerwami na urlop macierzynski, wszystkie obowiazki domowe dzielila z moim tata. Moja rodzina, to nie byl jakis odosobniony przypadek, bo w podstawowce na 30 dzieci, tylko mamy 2 dzieci nie pracowaly. Wszystkie pozostale mamy ( 28 ) byly aktywne zawodowo. Tak samo, mamy moich kolezanek – wszystkie pracowaly. Teraz mamy XXI w i zdecydowanie wieksze rownouprawnienie, a mimo to kobiety same dobrowolnie rezygnuja z samodzielnosci i niezaleznosci. Byc moze, ze 500+ do tego zacheca, ale jest bardzo krotkozwroczne. Nie oszukujmy sie, o wiele przyjemniej jest ranki spedzac ogladajac TV sniadaniowa niz budzic sie wczesnie rano,zwlaszcza zima, kiedy jest ciemno i wstanie to wysilek nadludzki, potem w pospiechu pedzic do pracy, a tam zmagac sie z roznymi obowiazkami, czasami bardzo stresujacymi i czasami uzerac sie z kolegami czy szefami. Moja mama, ale moj tata rowniez zawsze mi mowili, zebym zdobyla wyksztalcenie, miala zawod i SWOJE pieniadze, zeby byc niezalezna i nie musiala sie prosic o kazdy grosz i zebym ze swoim mezem podzielila domowe obowiazki na polowe. I tak tez zrobilam i jestem i bardzo wdzieczna za ich rady. Juz nie wspomne, ze to bardzo ryzykowne zyc z jednej pensji, majac kredyty do splacenia, dzieci na utrzymaniu itp.