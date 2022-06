Agata i Piotr Rubikowie świętują 14. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA! Pamiętacie, jak GUBILI POŚCIG, żeby uciec fotografom? (ZDJĘCIA)

Płomienny romans Piotra Rubika z modelką nie był jednak przelotną znajomością, tylko początkiem wieloletniego związku. Trzy lata później muzyk i jego ukochana Agata Rubik stanęli na ślubnym kobiercu, co było wtedy ogromnym wydarzeniem. Zanim jeszcze doszło do zaślubin, plotkarskie media niemal codziennie prześcigały się w doniesieniach na ich temat, wyraźnie podsycając emocje wokół ceremonii.

Choć dziś Rubikowie są zaprawieni w boju i wiedzą, czym jest medialne zainteresowanie, to wtedy mieli wyraźne trudności w uniesieniu ogólnopolskiej sławy. Jak wspominali po latach w programie "Wedding Dream" Izabeli Janachowskiej, paparazzi byli dla nich tak uciążliwi, że postanowili utrudnić im pracę nad fotorelacją z uroczystości . Zdecydowali się na ostatnią chwilę zmienić miejsce ceremonii, o czym nie wiedział nikt, nawet zaproszeni przez nich goście.

Paparazzi tłumnie przybyli na ślub i wesele. Dosłownie na dwa tygodnie przed ceremonią dowiedzieliśmy się, że wszyscy paparazzi jadą z Warszawy do Wrocławia na nasz ślub . Chcieliśmy się pobrać w katedrze, ale nie można było jej zamknąć. Zaczęliśmy się tym martwić, niefajnie byłoby składać przysięgę i słyszeć migawki aparatu . Ślub odbył się w kościele osiedlowym, który można było zamknąć, było bardzo kameralnie - mówiła Agata.

Co więcej, Rubikom tak bardzo chcieli wodzić paparazzi za nos, że pod hotelem czekały na nich trzy identyczne auta, aby wszystkich zmylić . W dniu ślubu mieli z kolei ze sobą parasolki , które zresztą można dostrzec na kilku zdjęciach z ceremonii. Ze strzeżeniem prywatności bywało jednak różnie, bo w zamian za ochronę dogadali się wówczas z "Vivą", gdzie ukazała się cała relacja z ich wielkiego dnia.

Wsiedliśmy do samochodu osobowego, stały pod hotelem trzy takie same auta, wyjechały w jednym momencie i pojechały w różne punkty, żeby zmylić pościg - wyznał Piotr, a Agata dodała: Mieliśmy jeszcze parasolki, żeby nas osłaniać, by nikt nie zrobił nam zdjęć i nie było nas widać.