Wydekoltowana Meghan Markle emanuje BOGACTWEM na meczu polo w Lagos. Sama biżuteria kosztowała 140 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Swoimi wynurzeniami dotyczącymi royalsów Meghan Markle skutecznie zniechęciła do siebie kalifornijską śmietanką towarzyską, co przełożyło się na odczuwalny deficyt zaproszeń na elitarne imprezy. Nic więc dziwnego, że żona Harry'ego z pocałowaniem ręki przyjęła inwitację szefa sztabu obrony Nigerii, generała Christophera Musy i udała się z lubym nad Zatokę Gwinejską, gdzie przyjęto ich po królewsku.

Niezwykle istotnym aspektem afrykańskiej wyprawy było przygotowanie garderoby godnej księżnej, którą w końcu Meghan jeszcze do niedawna oficjalnie była. W ciągu ostatnich dni złakniona atencji Amerykanka zaprezentowała kilka "looków", które miały pomóc jej ugruntować status ikony stylu. Czy jej się to udało? To już pytanie do Was.