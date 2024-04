Agata Kulesza pierwszy raz komentuje doniesienia o NOWYM UKOCHANYM

Karol Paciorek bardzo sprawnie przeszedł do wątku śledzenia wzmianek w mediach plotkarskich na jej temat. Dodał przy tym, że "Pudelek go nie cytuje". Musimy jednak sprostować tę informację, tym bardziej, że filmowa gwiazda zdradziła nieco na temat swoich relacji damsko-męskich.

Agata Kulesza opowiada o szeroko komentowanym związku

Pisano na przykład, że ja mam z Przemkiem Bluszczem romans i to było tak, że myśmy grali małżeństwo w przedstawieniu, a jego dziewczyna ma na imię Agata, czyli gdzieś on pewnie powiedział "Moja Agatka", ktoś to tak złączył i powstały takie opowieści - wyznała w rozmowie z Karolem Paciorkiem.

Tym samym Agata Kulesza zdradziła, że docierają do niej różne pogłoski pojawiające się w kolorowej prasie. Najczęściej przybliża je agentka aktorki, która "ma alerty, żeby wiedzieć, co tam się pojawia".

Ostatnio się śmiałyśmy, bo przeczytałyśmy, że ja mam nowego partnera, jestem bardzo zakochana, że to jest branża IT, że znamy się od lat - wyliczała.

To może dobrze, bo to nie wiadomo o kogo chodzi, no i sama chciałabym wiedzieć, bo już teraz wszyscy do mnie dzwonią, bo tam jeszcze "jak mówi jej przyjaciółka", czyli moje przyjaciółki później mówią: "Ty, ale chyba nie myślisz, że ja coś...?". I rozkminiamy, o co może chodzić, bo z reguły tam jest jakieś ziarenko - dodała.