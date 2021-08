Roześmiana Agata Kulesza rozdaje autografy i pozuje do zdjęć z fanami przed studiem "Dzień dobry TVN" (ZDJĘCIA)

To nie był łatwy czas dla aktorki, z drugiej strony Kulesza nie kryła, że rozstanie z życiowym partnerem było dla niej również pozytywną lekcją.

W ostatnią niedzielę wakacji gwiazdę można było spotkać przed budynkiem TVN. Kulesza wpadła do studia śniadaniówki, by promować nowy serial "Skazana", który można już oglądać w sieci. W produkcji aktorka wciela się w postać niesłusznie oskarżonej o zabójstwo sędzi Alicji Mazur.

O Kuleszy mówi się też ostatnio przez pryzmat jej ról w filmie "Parkiet", w którym zagrała u boku Andrzeja Chyry i który zostanie pokazany w ramach festiwalu filmowego Mastercard OFF CAMERA, a także kinowej produkcji "Magnezja".

Agata Kulesza ma więc o czym opowiadać i co promować, a obfitość ról wyraźnie jej sprzyja. "Przyłapana" przed studiem gwiazda prezentowała się świetnie w czarnym płaszczu i spodniach - cygaretkach, do których dobrała biały T-shirt i sportowe buty. Z ust Kuleszy nie schodził promienny uśmiech, aktorka chętnie pozowała do zdjęć z fanami i rozdawała autografy.