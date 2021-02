Agata Kulesza o życiu po rozwodzie: "Mieszkam sama. Przeważnie mam pustą lodówkę"

Hmm 10 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Mojej koleżanki ojciec tez odszedł do młodej panny i córce nawet 2 stow do rachunków się nie chciał dołożyć a matka ma depresje. Drugiej wisi dziesiątki tys alimentów nazbierało się przez 30 lat. Tatusiowie nawet alimentów nie chcą płacić. Zawsze kobiety zostają same wiec wyrok tk przez starych chłopów to jakiś zart. I zawsze tez jak zdarzy im się okazana i młoda ich zechce to odejdą mozesz być Monica Belluci a facet o tak pójdzie do młodej tak jak jej i to do 18 latki😳