Agata Kulesza wahała się, czy zagrać w filmie o Tomaszu Komendzie. Zmieniła zdanie po poznaniu jego matki. "Gdy spojrzałam w oczy..."

Niko 1 godz. temu

Agata kulesza to jest aktorka przez duże A. Ona nie tylko ma instynkt i ogromy artyzm w sobie, ale też rozumie na świadomym pozimie co to emocje i co towarzyszy bohaterom. do tego jest osobą nieoderwana od rzeczywistości co w tej profesji jest rzadkością zwłaszcza ostatnio.