Tomasz Komenda przed śmiercią chorował na NOWOTWÓR. Tak opowiadał o swojej chorobie. "Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły"

Mam nadzieję, że solidne kary od Boga, losu spadną na sędziów sądu okręgowego, apelacyjnego, którzy za złożenie apelacji ukarali go 10-cioma dodatkowymi latami "za bez cze lność". "Zrobiłeś, co zrobiłeś i tu jeszcze sądom będziesz podskakiwał, jakieś apelacje składał?" Sędziowie sądu rejonowego wg mnie winni nie byli, jakie dostali dowody, w tym od biegłych - i zeznania, tak orzekli. Ale 15 lat "tylko". Po złożeniu apelacji tamci w apelacyjnym dołożyli mu dodatkowe 10. Jakim prawem? Samo to go mogło zabić! Takie "niezawisłe" mamy sądy w Polsce! Niezawisłe od sprawiedliwości.