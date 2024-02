TYLKO NA PUDELKU: Rafał Collins żegna Tomasza Komendę: "Choć człowiek wiedział od dłuższego czasu, że jest u niego ŹLE, to ciągle się łudził..."

Rafał Collins wspomina Tomasza Komendę. Zdradza, jakim był człowiekiem

Collins przekonuje, że ma z Komendą same dobre wspomnienia i zapamięta go jako "dobrą osobę".

Powiem tak, Tomek był dobrą, grzeczną i uczynną osobą. Miał ogromny szacunek do powstańców. Gdy wręczał im podarunki na święta, dosłownie trzęsły mu się ręce. Mimo tego, co zgotował mu nasz wymiar sprawiedliwości, był patriotą - dzieli się swoimi wspomnieniami o Tomku.

I kontynuuje: przegadaliśmy godziny o tym, co było, co będzie po otrzymaniu przez niego odszkodowania... Po wyjściu z sądu zadzwonił do mnie i powiedział: "Rafał, jestem milionerem!" - wspomina i dodaje: Miał wiele planów , miewał też oczywiście swoje problemy jak każdy z nas, wsparł finansowo małą dziewczynkę o imieniu Amelia, dla której nasza fundacja zbierała na najdroższy lek świata. O tym pamiętajmy, bo taki był. Choć człowiek wiedział od dłuższego czasu, że jest u niego źle, to ciągle się łudził... Życie pisze nieprawdopodobne scenariusze...

Odmawialiśmy wywiadów i komentarzy przez długi okres, aby nie utrudniać leczenia i szanować Tomka prywatność , teraz jednak po prostu należy to, co powyżej, o tym człowieku powiedzieć.

Rafał Collins opublikował zdjęcie z Tomaszem Komendą

W restauracji podchodzi do nas kelner i proponuje różne wina, opowiada o nich, o tym ile leżakowały itd. Tomek spogląda na niego i mówi z uśmiechem na twarzy oraz ogromnym dystansem: "Na leżakowaniu to ja się akurat znam...". Takiego chcę go zapamiętać, bo to był wesoły chłopak - mimo wszystko i wszystkich okoliczności - dobry człowiek. Co za historia... Żegnaj. PS Dowiedziałem się kilka godzin temu, jednak nie chciałem być pierwszą osobą, która informuje o tym opinię publiczną - pisze pod ich wspólną fotografią.