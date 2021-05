Tomasz Komenda ODSZEDŁ Z PRACY u braci Collins!

Prawnik z KO 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 18 Odpowiedz

ten lekkoduch do takich pieniędzy nigdy w życiu by nie doszedł , uważam że kwota odszkodowania przewyższa jego poziom intelektualny , przecież to był pijak , leser do pracy , uważam że kwota mieszkania 2 pokojowego , oraz jego urządzenie , plus samochód do 70.000 - 100.000 zł i 200.000 zł oszczędności w pełni zaspokoją jego roszczenia , czas tego Sędziego wydalić z zawodu , lub niech mu zapłaci ze swojej pensji w ratach !!!!, Czas teraz by ten sędzią wydał wyrok do sprawców jego skazania , by rachunek zyskow i strat wyszedł na zero !!! Do roboty sędziów błaźnie , natychmiast wykluczenie z zawodu tego Sędziego