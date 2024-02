Tomasz Komenda nie żyje. Miał 46 lat

Kate 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Więzienie odbiło piętno na jego życiu. Nie funkcjonował normalnie w społeczeństwie, odciął się od najbliższych, ogromne pieniądze go przytłoczyły i nie wiedział jak nimi dysponować mądrze. Stracił wszystko w niecałe 5 lat . To nie jest normalne zachowanie , niestety ale ta wolność go dobiła do końca. Może gdyby nie spotkał tych sępów na wolności jak dostał odszkodowanie tylko miałby swoich najbliższych to by potoczyło się jego życie na wolności inaczej .