Anna Walter znów rozprawia o związku z Tomaszem Komendą: "Wszystko zmieniło się, kiedy dostał te MILIONY"

Anna Walter o Tomaszu Komendzie. Wspomniała o walce o alimenty

W rozmowie z "Polityką" była narzeczona Komendy skomentowała m.in. sprawę walki o alimenty. Przypomnijmy, że we wcześniejszej Walter mówiła, iż Komenda planuje odwołać się ws. wyroku dotyczącego alimentów, co potwierdził również sam mężczyzna. Jak czytamy w artykule "Polityki", mężczyzna nie zgadzał się na zasądzoną ostatecznie kwotę 4,5 tysiąca złotych, przekonując, że 3 tysiące to wystarczająca suma i w sądzie nie chciał ujawnić swojego majątku. W rozmowie z tygodnikiem Walter podkreśliła, iż nie chciała, by media dowiedziały się o całej sprawie. Wspomniała też o stanie zdrowia Komendy.