Tomasz Komenda poznał ukochaną w internecie. Po publicznych oświadczynach nazwał ją "pierwszą i ostatnią miłością". Dziś WALCZĄ w sądzie

Ostatnio rodzime media zaczęły ponownie rozpisywać się o losach Tomasza Komendy. Wszystko za sprawą publicznych wyznań jego byłej partnerki, Anny Walter. W rozmowie z "Super Expressem" kobieta zarzuciła Komendzie, że ten nie chciał dobrowolnie płacić alimentów na ich syna, przez co zmuszona była wkroczyć na drogę sądową. Stwierdziła także, iż ten miał zerwać kontakt z własną matką. Komenda odniósł się do oskarżeń, mówiąc, iż finansowe żądania jego byłej partnerki są zbyt wygórowane i zapowiadając odwołanie się od decyzji sądu. Posądził także Walter o utrudnianie mu kontaktu z potomkiem.

Jakby tego było mało, we wtorek Anna Walter przesłała mediom oświadczenie, w którym opowiedziała, jak wyglądał ich związek. Kobieta stwierdziła m.in., że Tomasz Komenda miał być wobec niej agresywny, a w ich mieszkaniu zdarzały się interwencje policji.

Tomasz Komenda poznał byłą partnerkę w internecie. Tak mówili o początkach ich znajomości

Związek Tomasza Komendy i Anny Walter od początku wzbudzał spore zainteresowanie mediów, a para kilkakrotnie publicznie opowiadała o łączącym ich uczuciu. W 2018 roku niesłusznie skazany za gwałt i morderstwo mężczyzna opuścił więzienie po prawie dwóch dekadach. Dwa lata później w "Uwadze" Komenda opowiedział nieco o życiu po odzyskaniu wolności, w tym również o swojej nowej miłości. Mężczyzna nie ukrywał, że ciężko było mu odnaleźć drugą połówkę, gdyż wszystkie poznawane kobiety "nie patrzyły na niego jak na mężczyznę, tylko zastanawiały się: czy to na pewno on?". Z czasem na jego drodze stanęła jednak Anna Walter. Ich znajomość rozpoczęła się za sprawą portalu randkowego.

Tomka poznałam na portalu randkowym. Koleżanka namówiła mnie do założenia konta. Zobaczyłam tam Tomka i napisałam do niego, że fajnie go zobaczyć po tej stronie życia - zdradziła Walter w "Uwadze" w 2020 roku.