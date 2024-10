Agata Młynarska czule do Andrzeja Sołtysika: "Jesteś starym, patriarchalnym dziadem"

Ostatnio Agata odwiedziła studio portalu "Świat Gwiazd", gdzie miała okazję udzielić wywiadu Andrzejowi Sołtysikowi . Znany duet rozmawiał m.in. o tym, że Młynarska została babcią w wieku 45 lat. To jednak nie przeszkodziło jej wówczas w noszeniu szpilek, a nawet zmotywowało do uświadamiania społeczeństwa, że babcia również może się podobać innym, a przede wszystkim sobie .

Agata Młynarska nazwała Andrzeja Sołtysika "patriarchalnym dziadem"

Uważam, że to, że przyznajesz się do tego, że ci się to podoba, świadczy o tym, że jesteś starym, patriarchalnym dziadem. Nazywanie tego w ten sposób jest bardzo niesprawiedliwe, jest dużym nadużyciem wobec kobiet, bo mają prawo chodzić ubrane, jak chcą, a to jest problem mężczyzn, co z tym robią. Jeżeli mają nieposkromione żądze i pragnienie władzy nad tym, jak kobieta ma wyglądać... Ja nie mówię, że ty nosisz koszulę jeansową, która mnie podnieca, która świadczy o tym, że Sołtysik mówi "przeleć mnie" - tłumaczyła.