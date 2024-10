Agata Młynarska ZBULWERSOWANA pytaniem dziennikarki do Jolanty Kwaśniewskiej: "SZCZYT GRUBIAŃSTWA"

1. Gdyby nie nazwisko to ona co najwyżej mogłaby pisać do gazetki zakładowej, bo ani to nawet 5% talentu ojca, ani ogłady czy ciekawej osobowości nie posiada. 2. W tych równo porąbanych czasach niedługo człowiek będzie się bał zapytać, czy ktoś się czuje dobrze, bo zostanie obrażone - aktualnie złe - samopoczucie osoby zapytanej. 3. Czekam na wnuki i parę osób mnie o to zapytało. Póki co wnuków/wnuczek brak. Jakoś te pytania nie uraziły mojej dumy i godności. Ale pani AM ma obniżony atencyjnie poziom wrażliwości. Problemy pierwszego świata...