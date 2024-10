Dziennikarka w TVP Info do Jolanty Kwaśniewskiej: "Żałuje pani, że nie jest babcią?". Zawahała się, ale odpowiedziała

A ja bardzo chcę mieć dzieci, ale mój mąż postanowił, że mam nie mieć dzieci.Po prostu miały być, ożenił się a teraz od początku ze mną nie śpi, było tylko raz 4,5 roku temu do momentu gdy pojechałam do ginekologa żeby sprawdzić czy jest ok żeby mieć dzieci.Wyszlam taka radosna a mąż ma swoj plan.Mam swoje nieruchomości, domy w mieście, firmę, doktorat a on zachowuje się jakby pojawił się we moim życiu żeby zablokować mnie we wszystkim.Daleej planuje jak mam żyć.Ja bylam już u prawnika bo chce zacząć żyć od nowa i założyć z kimś rodzine