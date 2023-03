Aleksandra Kwaśniewska pozuje z psem i nazywa się jego "mamusią". Ostro odpowiedziała na uwagę o BEZDZIETNOŚCI

Aleksandra Kwaśniewska od lat obecna jest w show biznesie i mediach, do których to wróciła jakiś czas temu za sprawą "Miasta Kobiet". Mimo że niedawno gruchnęła wieść, że na wiosnę Ola pożegna się z pracą w TVN Style, to z opublikowanego na Instagramie oświadczenia wynikało, że jeszcze nie wszystko przesądzone i być może zobaczymy ją w innym telewizyjnym formacie. W razie czego Oli pozostaje jeszcze Instagram, gdzie też realizuje się w pisaniu różnych wywodów.