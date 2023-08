Agata Młynarska nadaje ze ŚDM w Portugalii i chwali się, że leciała samolotem z Agatą Dudą: "W klasie EKONOMICZNEJ tanich linii lotniczych"

wstyd 1 godz. temu zgłoś do moderacji 222 34 Odpowiedz

Pudel, już szczujesz. Napisała coś dobrego o katolikach, to już dlatego, że chce wracać do TVP??? A może faktycznie się jej spodobało, nawet jeśli nie ze wszystkim się zgadza? Pewnie gdyby zaczęła się wyśmiewać, to byście byli zachwyceni. No ale skoro cała redakcja w różnych kolorach tęczy, to czego się spodziewać...