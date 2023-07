Agata Młynarska szczerze o swoim ciele: "Puchnie. Zmienia rozmiar. Sterydy i menopauza dały mi POPALIĆ"

Pani Kaśka 50 min. temu zgłoś do moderacji 67 4 Odpowiedz

Moje ciało też juz dalekie od ideału i lepiej nie bedzie :-) Ale głowa za to lepsza bo gdy staje przed lustrem już nie szukam wad, a zalet. Moje ciało dało życie dzieciom, zniosło wszystko co mu robiłam głodząc się, zakladajac obciskająca bielizne, a dzis nie wiem po co to było. Wygladem blizej mi do wiedzmy ;-) dlugie lyzne sukienki, sandały, bizuteria delikatna i ten taka ktora do mnie mowi. Dbam o to co jem, cwicze w miarę checi i możliwości by byc sprawną, ale najbardziej dbam o głowę, zeby spokoj byl. Uwolniłam się z toksycznych relacji i to niewyobrazalnie podniosło mój komfort zycia.