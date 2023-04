Żona Roberta Janowskiego otwiera się na temat menopauzy: "Wszystko jest ok, a nagle robi ci się CZARNO PRZED OCZAMI"

Robert Janowski wrócił niedawno na ekrany telewizorów w roli jednego z jury w odświeżonym formacie Twoja twarz brzmi znajomo . Najwyraźniej jego małżonka, Monika Janowska , również zapragnęła na nowo nawiązać kontakt z mediami, czego przejawem może być najnowszy wywiad udzielony serwisowi Co Za Tydzień. Żona popularnego prezentera, który przez lata związany był z programem Jaka to melodia, postanowiła otwarcie zmierzyć się na łamach portalu z tematem menopauzy oraz zmian, które zaszły w jej codziennym życiu.

Żona Roberta Janowskiego o menopauzie

Nie mam problemu, żeby głośno mówić o tym, że mam klimakterium. To nie jest grzech ani wstyd. Mam 50 lat i tego nie przeskoczę. Nie interesuje mnie, jak społeczeństwo na to patrzy - takie po prostu jest życie i pewnych rzeczy nie unikniemy, ale możemy nieco sobie pomóc. Przez zmiany hormonalne pogarsza się między innymi wygląd skóry , więc skorzystałam z zabiegów pielęgnacyjnych, które dodatkowo poprawiły mi nastrój - akurat ja tego potrzebowałam.

Upierdliwe są też te rzuty gorąca. Wszystko jest ok, a nagle robi ci się czarno przed oczami i jesteś zlana potem jak spod rynny. Zdarzyło mi się to niedawno w sklepie. Kiedy już wróciłam do żywych, to zobaczyłam, że Robercik jest jeszcze bardziej blady ode mnie.