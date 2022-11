Robert Janowski błaga policję o pomoc. Psychofanka znów ZAATAKOWAŁA jego rodzinę! "GROZIŁA MONICE ŚMIERCIĄ"

Jankowski jest wyraźnie zaniepokojony sytuacją . On i jego rodzina żyją w ciągłym strachu, bo kobieta jest zdolna do wszystkiego.

W oświadczeniu przyznał też, że zarówno on, jak i jego żona są już bezsilni, ale robią wszystko, co mogłoby pomóc śledztwu. Skarży się jednak na opieszałość służb, które sprawą psychofanki zajmą się dopiero... w kwietniu .

Ma zakaz zbliżania się do mnie , a dzisiaj była pod naszym domem i NIKT nic sobie z tego nie robi ! Pomalowała mój samochód, pomalowała bramę, nęka nas telefonami, dostaję kilkanaście maili dziennie, jeździ za mną do pracy, śledzi moją żonę i tak jest od ...12 lat - czytamy

Słyszymy od Was, że aby udowodnić tej Pani, iż łamie sądowy zakaz zbliżania się do mnie, musimy ją... sami złapać?! To jest czyste szaleństwo! [...] Zróbcie COŚ! Nie lekceważcie tego! Pomóżcie nam, do jasnej cholery!!! - apeluje Jankowski