Robert Janowski w telewizji rozpaczliwie prosi o pomoc w sprawie stalkerki! "Raz chciała rowerem rozpędzonym PRZEJECHAĆ MOJĄ ŻONĘ"

Karolin 59 min. temu zgłoś do moderacji 214 3 Odpowiedz

Tez mialam stalkera… na pocztaku sie z nim spotykalam, myslalam ze to kochany chlopak, ktory sie po prostu bardzo zakochal. Nagle zaczal byc zawsze tam gdzie ja.. szlam na miasto z przyjaciolka i byl tam. Mowilam mu, ze przepraszam ale to koniec blablabla/ nagle zaczal stawać codziennie pod moim domem. Serce mi stanelo kiedy znalazl prace w firmie obok. Śledził mnie. Znalazlam inne mieszkanie z kolezanka i kiedys wracam zmeczona po pracy a on w moim pokoju:o kolezanka dzwonila do mnie ale ja mialam telefon wrzucony do torby… trawalo to 2 lata. Bylam na policji i nic nie zrobili. To tylko krotka historia ale przysiegam, ze leczyłam sie na depresje przez to. Wspolczuje im