Agata Młynarska pomstuje na Festiwal w Opolu: "Polityka i umizgiwanie się władzy. Widz nie jest głupi"

Agata Młynarska wspomina czasy, gdy była zaangażowana w organizację Festiwalu w Opolu

Agata Młynarska pisze o wielokrotnie występującym na opolskiej scenie ojcu. Zdradziła, czy wystąpiłby dziś na festiwalu

Pozostałe zdjęcia to tata na festiwalu w Opolu w różnych latach. Wojciech Młynarski nadal pozostaje najbardziej nagradzanym autorem i wykonawcą w historii tego festiwalu. Liczba Karolinek, nagród za premierowe wykonania piosenek, nagród publiczności jest nie do pobicia - przypomina sukcesy ojca i dodaje:

Wychowałam się na tym festiwalu - dosłownie i w przenośni. Był zawsze ważnym punktem w rodzinnym kalendarzu. Tata pisał "na Opole" - dla siebie i innych wykonawców. Zawsze wierny sobie i swojej publiczności. Miał to szczęście, że mimo różnych zakrętów historii ten festiwal był przede wszystkim festiwalem artystów, a nie rządowej telewizji - przechodzi płynnie do sedna posta.

Agata Młynarska psioczy na TVP

Widz jest cierpliwy... Do czasu! Ma pilota, więc ma władzę! Nie jest też tak głupi, jak go o to posądzają i widzi, co jest grane! - przekonuje, kwitując na koniec: