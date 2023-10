Agata Rubik KPI z Caroline Derpienski. Wtrąciła się Aneta Glam: "Ten jej Krzysiu nią STERUJE..."

W piątek w Warszawie miał miejsce pokaz autorskiej (?) kolekcji Caroline Derpienski. W Miami z kolei doszło do "spotkania na szczycie" z udziałem nemezis 23-latki: Agaty Rubik oraz Anety Glam. Podczas gdy aspirująca projektantka, promując swoje kreacje, rozrzucała w hotelu Hilton dolary, zwaśnione z nią mieszkanki Florydy pichciły wegańskie pierogi.

Miami to przede wszystkim dobry smak w każdym wydaniu - podpisały fotografię, na której oprócz nich widzimy również influencerkę Agatę Arakel , znaną na Instagramie jako "Jaga Fashion Girl".

Agata Rubik wymownie reaguje na komentarz internautki dotyczący Caroline Derpienski

Panie mogły liczyć na szereg ciepłych słów. Nie zabrakło także komentarzy nawiązujących do konfliktu z Derpienski. Jedna z internautek postanowiła je uświadomić, że Caroline w rozmowie z mediami krytycznie się o nich wypowiada.

Aneta Glam zabrała głos. Pisze o oszustwie

Typowa technika oszustów, oskarżanie innych o to, co sami robią, żeby odwrócić od swoich przekrętów uwagę. To jak ten jej Krzysiu, miliarder w PLN groszach uczy i nią steruje - grzmi.