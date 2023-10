Agata Rubik pichci pierogi z... Anetą Glam! Żona Piotra pisze o "dobrym smaku". Wbijają szpilę Caroline Derpienski?

Do długiej listy sławnych wrogów Caroline Derpienski dołączył ostatnio Piotr Rubik. Dopiero co muzyk i jego małżonka znaleźli się na czarnej liście bojowej blondynki, która zarzuciła małżeństwu, że w rzeczywistości nie stać ich na życie w Miami i muszą sobie dorabiać na dożynkach. Nie minęły dwa tygodnie, a między modelką a kompozytorem doszło do niespodziewanego spotkania na pokładzie Polskich Linii Lotniczych. Podróż samolotem, choć w biznes klasie, Caroline będzie wspominać fatalnie, a wszystko właśnie przez - jak to określiła w instagramowej relacji autora "Psalmu dla Ciebie - "gbura bez klasy".