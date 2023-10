TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski UTKNĘŁA w samolocie obok Piotra Rubika! Zdała nam relację: "Zero klasy. GBUR"

Mała powtórka dla wszystkich niezorientowanych. Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzili się do Miami. Podczas międzykontynentalnego live'a z Dowborami jeden z fanów zauważył, że stolica Florydy nie jest najlepszym miejscem do wychowywania dzieci, bo biega tam Caroline Derpienski bez majtek. Agata przytaknęła, że "tacy bez majtek są najgorsi". Caroline wzięła to do siebie. Stwierdziła, że Rubików tak naprawdę nie stać na Miami i muszą sobie dorabiać na dożynkach. Ot i drama gotowa. Wyobraźcie więc sobie Piotra Rubika, który usadowił się wygodnie w klasie biznes lotu do Polski, odwraca się w lewo, a tam właśnie Caroline. Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. A jednak...